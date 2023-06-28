Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kur'an-ı Kerim ile poz verdi: Rusya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık suç sayılır
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Putin burada kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'le poz verirken "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır. Rusya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık suç sayılır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde Cuma Camii'ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.
KUR'AN-I KERİM MÜSLÜMANLAR İÇİN KUTSAL EMANET
Rus lider, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu söyledi.
Putin, "(Kur'an-ı Kerim) Müslümanlar için kutsal emanettir ve diğer tüm insanlar için de öyledir. Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını ve üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz" diye konuştu.
"KIŞKIRTMAK BİR SUÇTUR"
Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlığın hem Anayasa çerçevesinde hem de Ceza Kanunu'nda bir suç olduğunun altını çizen Putin, "Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur" ifadelerini kullandı.
İSVEÇ'TE BÜYÜK SAYGISIZLIK: KURAN'I YAKTILAR
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.
Emniyet, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleşen provokasyon karşısında olay çıkmaması için Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.
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