Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kur’an-ı Kerim ile poz verdi: Rusya’da Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık suç sayılır

KUR'AN-I KERİM MÜSLÜMANLAR İÇİN KUTSAL EMANET

Rus lider, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu söyledi.

Putin, "(Kur'an-ı Kerim) Müslümanlar için kutsal emanettir ve diğer tüm insanlar için de öyledir. Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını ve üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz" diye konuştu.