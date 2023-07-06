Kritik zirve öncesi Beyaz Saray’da Türkiye mesaisi! New York Times’tan dikkat çeken Erdoğan vurgusu! İsveç NATO’ya girebilecek mi?

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

İngiliz Guardian Beyaz Saray'daki görüşme için "Türkiye'yi itirazlarından vazgeçmeye ikna etme çalışmaları sürüyor" dedi.

Foreign Policy ise geçtiğimiz günlerde İsveç'te yapılan skandal eylemi hatırlattı ve şu yorumda bulundu: İsveç'in bekleme süresini daha da uzatacak gibi görünüyor.