Nicolas Maduro’dan Başkan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

Maduro'dan iki lider arasındaki görüşmeye ve alınan kritik kararlara dair yeni bir paylaşım geldi.

"YENİ DÜNYA" VURGUSU

Venezuela Devlet Başkanı, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz." ifadelerine yer verdi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir zafer elde eden Başkan Erdoğan'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağmıştı.

O isimlerden birisi ise Maduro'ydu.

"KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

31 Mayıs'ta Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, Başkan Erdoğan'a "KARDEŞİM" diye hitap etmişti.

Maduro "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullanmıştı.