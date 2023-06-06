06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Nicolas Maduro’dan Başkan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

Nicolas Maduro’dan Başkan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Nicolas Maduro’dan Başkan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünya birliği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “kardeşim” diye hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Türkiye-Venezuela ilişkilerinde dair yeni bir paylaşım geldi. Mauro, iki lider arasındaki görüşmelerin başarılı geçtiğini ifade ederek yeni dünya birliği ve işbirliği mesajı verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Haziran 2023 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.

Maduro'dan iki lider arasındaki görüşmeye ve alınan kritik kararlara dair yeni bir paylaşım geldi.

"YENİ DÜNYA" VURGUSU

Venezuela Devlet Başkanı, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz." ifadelerine yer verdi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir zafer elde eden Başkan Erdoğan'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağmıştı.

O isimlerden birisi ise Maduro'ydu.

"KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

31 Mayıs'ta Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, Başkan Erdoğan'a "KARDEŞİM" diye hitap etmişti.

Maduro "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullanmıştı.

AYASOFYA CAMİİ DETAYI

Maduro, 28 Mayıs'ta da Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.

Miçotakis’ten Başkan Erdoğan’a tebrik MİÇOTAKİS'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Senegal’den Başkan Erdoğan’a tebrik! SENEGAL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK!
NATO’dan Başkan Erdoğan’a seçim tebriği NATO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
Arnavutluk’tan Başkan Erdoğan’a tebrik! ARNAVUTLUK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA