Senegal Cumhurbaşkanı Sall’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu!

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin liderleri tarafından Başkan Erdoğan'a tebrik telefonlar yağmaya devam ediyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.