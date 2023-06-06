Kırgızistan’daki darbe girişiminin perde arkası aralanıyor! Azmettiricisi ortaya çıktı

Kırgızistan'da Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede kitlesel protestolar ve geniş çaplı isyanlar çıkarmak, iktidarı güçle ele geçirmek için gizli hazırlıklar yapan bir grup kişinin yasadışı faaliyetlerinin tespit edildiği ve önlendiği belirtildi. Elde edilen bilgiler ve toplanan ses ve görüntüler üzerine cezai kovuşturma başlatıldığı ve mahkeme kararıyla bir dizi özel soruşturma işleminin uygulandığı ifade edildi.