Kırgızistan'daki darbe girişiminin perde arkası aralanıyor! Azmettiricisi ortaya çıktı
Kırgızistan’da darbe planladığı gerekçesiyle 30’dan fazla kişi gözaltına alındı. Darbe hazırlığı yapan suç örgütünün bir yıldır ülke genelinde kasıtlı olarak hükümet karşıtlarını topladığı, darbe girişiminin başındaki kişinin ise siyasi parti başkanı ve sivil aktivist N.R. olduğu açıklandı.
Kırgızistan'da Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede kitlesel protestolar ve geniş çaplı isyanlar çıkarmak, iktidarı güçle ele geçirmek için gizli hazırlıklar yapan bir grup kişinin yasadışı faaliyetlerinin tespit edildiği ve önlendiği belirtildi. Elde edilen bilgiler ve toplanan ses ve görüntüler üzerine cezai kovuşturma başlatıldığı ve mahkeme kararıyla bir dizi özel soruşturma işleminin uygulandığı ifade edildi.
Darbe hazırlığı yapan suç örgütünün bir yıldır ülke genelinde kasıtlı olarak hükümet karşıtlarını topladığı, darbe girişiminin başındaki kişinin ise siyasi parti başkanı ve sivil aktivist N.R. olduğu açıklandı.
SUÇ ÖRGÜTÜNE 100'DEN FAZLA KİŞİ ÜYE OLDU
N.R.'nin liderliğinde hükümet karşıtlarıyla düzenli toplantılar yapıldığı ve toplantıda iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi planlarının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, suç örgütüne toplumun çeşitli tabakalarından 100'den fazla kişinin üye yapıldığı aktarıldı. Suç örgütünün yabancı kaynaklardan finansman almasının beklendiği ve herhangi bir nedenle toplumda huzursuzluk çıkınca darbe girişimini başlatmayı planladıkları ifade edildi.
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, N.R. ve ortaklarının da içinde bulunduğu 30'dan fazla örgüt üyesinin gözaltına alındığı ve sorgulamalar sonucunda suçlarını itiraf ettikleri açıklandı. Örgüte ait olan ve işledikleri suçları doğrulayan kanıtların ele geçirildiği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı bugün mü? 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Yeni Kabine gündem konuları...
- KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? Başvuru tarihi, şartları...
- Emekli ve memura çifte zam! Refah payı ne kadar olacak?
- Sosyal medyayı sallayan deney! Kimse bunu beklemiyordu: Kaşığı eriten bardağa elini soktu!
- Haluk Görgün kimdir, kaç yaşında? Haluk Görgün hangi görevlerde bulundu? İşte, merak edilenler...
- Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?
- Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023? Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL?
- Yeni MİT Başkanı açıklandı mı, kim oldu son dakika? İbrahim Kalın kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! Enerjiyi kat kat artırıyor! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...