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Kiryakos Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Kiryakos Miçotakis’ten Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu

Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan'I telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kiryakos Miçotakis, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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