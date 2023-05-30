Kiryakos Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan'I telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Kiryakos Miçotakis, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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