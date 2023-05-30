Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Rama, "Sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin liderleri tarafından Başkan Erdoğan'a tebrik telefonlar yağmaya devam ediyor.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
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