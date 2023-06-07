Fransa manşetten duyurdu: Başkan Erdoğan'dan Macron sürprizi
Yunan medyası 'Erdoğan'dan yeni Osmanlı vizyonu' ve 'Kabinenin sırları' başlıklarını atarken, Fransız L'Opinion gazetesinin haberi gündemi değiştirdi. L'Opinion gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u yaz sonuna kadar Türkiye'ye davet ettiğini yazdı. Türk liderin 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleşecek Küresel Ekonomi Zirvesi'ne katılabileceğini aktaran L'Opinion, Emmanuel Macron'un ise yıl sona ermeden Türkiye'ye gidebileceğini aktardı.
İki bakan dışında bütün kabinenin değiştiği Türkiye, uluslararası medyanın manşetlerinden inmiyor. Yunan To Vima gazetesi, 'Erdoğan kabinesinin sırları-Kilit şahsiyetler ve rolleri' başlıklı haberinde Türkiye'de seçimin ardından belirlenen yeni bakanları mercek altına aldı.
"Daha mütevazı? Daha dengeli? Daha güvenilir? Daha Ortodoks? Diğer bir deyişle, Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin kimliğini değiştirme çabasında" diyen To Vima, Ankara'daki sürprizin Savunma Bakanlığı'na atanan Yaşar Güler olduğunu yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Mehmet Şimşek'e özel bir parantez açan Yunan gazetesi, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Hakan Fidan'ı da uzun uzun okurlarına tanıttı.
'NEDEN TÜRKİYE'NİN GÖLGE ADAMI?'
Al Jazeera, 'Akademik ve diplomatik kariyerden Türkiye'nin gölge adamına-Erdoğan neden Kalın'ı istihbarat şefi olarak atadı?' başlığını attı. Yayın organına göre, Erdoğan Hakan Fidan'ın yerine İbrahim Kalın'ı atayarak gözlemcileri şaşırttı. Al Jazeera, alışılmamış bir akademik arka plana sahip Kalın'ın peşinden diplomaside yükseldiğini kaydetti.
BBC: KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU
BBC Türkçe, 'İbrahim Kalın: Erdoğan'ın yıllardır yanından ayırmadığı dış politika danışmanı, MİT'in yeni başkanı oldu' derken, yeni gizli servis başkanının Malezya'da başlayıp ABD'ye uzanan akademik kariyerinin detaylarını yazdı.
"Yıllardır cumhurbaşkanlığında görev alan Kalın'ın cumhurbaşkanlığı internet sitesinde veya başka bir resmi sitede bir özgeçmişi bulunmuyor" ifadesini kullanan BBC, İbrahim Kalın'ın 2004 yılında akademik izinli olarak geldiği Türkiye'de siyasete giriş yaptığını belirtti. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine bir düşünce kuruluşu kurmak için kolları sıvayan Kalın, verdiği bir röportajda "Aslında niyetim o çalışmayı yapıp üniversiteye geri dönmekti. Fakat nasip böyleymiş.. 2009 senesinde Başbakan Başmüşaviri olarak göreve başladım" dedi.
İbrahim Kalın'ın önemli konuların çözümlenmesinde zaman zaman Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak temaslarda bulunduğunu, özellikle de son dönemde ABD ile ilişkilerin yürütülmesinde alternatif kanal olarak öne çıktığını kaydeden BBC, haberini şu cümlelerle sonlandırdı:
"Birçok uluslararası gözlemci ve yabancı diplomat, bu performansıyla Kalın'ın dışişleri bakanı olarak atanmasına kesin gözüyle bakıyorlardı. 2009'dan bu yana göz önünde bulunan, sözcülüğü sırasında yerli-yabancı medyaya sayısız röportaj veren ve Erdoğan'ın vitrin kadrosunda yer alan Kalın'ın bu atamayla birlikte başladığı yeni kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği, performansının nasıl olacağı merakla takip edilecek."
'EKONOMİK LİBERAL, SOSYAL MUHAFAZAKAR'
Fransız Le Monde gazetesi 'Erdoğan Türkiye'de daha Ortodoks para politikasını düşünüp taşınıyor' başlığıyla bir haber yayımladı, açıklanan yeni kabineyi ekonomik olarak liberal, sosyal olarak ise muhafazakar diye niteledi.
ANKARA-PARİS HATTINDA SICAK YAZ
Fransız L'Opinion gazetesi ise, Ankara-Paris hattında yaşanan sıra dışı hareketliliği özel haberiyle okurlarına duyurdu. Fransa lideri Macron, ikinci tur seçimin gerçekleştiği 28 Mayıs günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe Twitter mesajıyla tebrik etti:
"Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."
Emmanuel Macron, bir gün sonra ise Türk mevkidaşını bu kez tebrik için telefonla aradı.
TARİH NET DEĞİL
L'Opinion gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u yaz sonuna kadar Türkiye'ye davet ettiğini yazdı. Türk liderin 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleşecek Küresel Ekonomi Zirvesi'ne katılabileceğini aktaran L'Opinion, Emmanuel Macron'un ise yıl sona ermeden Türkiye'ye gidebileceğini aktardı.
Habere göre, Fransız liderin resmi ziyareti için henüz kesin bir tarih belirlenmedi ve gelecek aylarda Macron'un uçağının Türkiye'ye doğru havalanması muhtemel. Gazete ayrıca, Erdoğan'ın 29 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Fransız mevkidaşını davet ettiği bilgisini de verdi.
TA NEA NATO ZİRVESİNİ İŞARET ETTİ
L'Opinion gazetesindeki özel haber, Yunan medyasında da yankı buldu. Ta Nea gazetesi, 'Erdoğan Macron'u Türkiye'ye davet ediyor' başlığıyla sunduğu haberinde, liderlerin Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek tarihi NATO zirvesinde de buluşma şansının olduğunu da aktardı.
'ERDOĞAN'IN YENİ OSMANLI VİZYONU'
Yunan Skai televizyonu ise, bu sabah sunduğu haber bülteninde 'Erdoğan'dan yeni Osmanlı vizyonu' başlıklı bir habere yer verdi. Televizyonun Türkiye muhabiri Manolis Kostidis'in İstanbul'dan canlı yayına katıldığı bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir kez daha Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğuna, 780 bin kilometrekareden daha geniş olduğuna tanık olduk" cümlesine yer verildi.
Benzer bir haber Kathimerini gazetesinde de yer aldı ve 'Erdoğan: Türkiye sınırlarından büyüktür' başlığı tercih edildi.
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