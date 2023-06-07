Fransa manşetten duyurdu: Başkan Erdoğan’dan Macron sürprizi

İki bakan dışında bütün kabinenin değiştiği Türkiye, uluslararası medyanın manşetlerinden inmiyor. Yunan To Vima gazetesi, 'Erdoğan kabinesinin sırları-Kilit şahsiyetler ve rolleri' başlıklı haberinde Türkiye'de seçimin ardından belirlenen yeni bakanları mercek altına aldı.

"Daha mütevazı? Daha dengeli? Daha güvenilir? Daha Ortodoks? Diğer bir deyişle, Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin kimliğini değiştirme çabasında" diyen To Vima, Ankara'daki sürprizin Savunma Bakanlığı'na atanan Yaşar Güler olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Mehmet Şimşek'e özel bir parantez açan Yunan gazetesi, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Hakan Fidan'ı da uzun uzun okurlarına tanıttı.

'NEDEN TÜRKİYE'NİN GÖLGE ADAMI?'

Al Jazeera, 'Akademik ve diplomatik kariyerden Türkiye'nin gölge adamına-Erdoğan neden Kalın'ı istihbarat şefi olarak atadı?' başlığını attı. Yayın organına göre, Erdoğan Hakan Fidan'ın yerine İbrahim Kalın'ı atayarak gözlemcileri şaşırttı. Al Jazeera, alışılmamış bir akademik arka plana sahip Kalın'ın peşinden diplomaside yükseldiğini kaydetti.