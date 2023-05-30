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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a seçim tebriği

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

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