Savaşın uygu görüntüleri dehşeti bir kez daha ortaya koydu: Bir şehir böyle yok oldu
Dünya 21 Şubat 2022'den beri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku dolu gözlerle izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ediyor. Ukrayna’da süren savaşın şiddeti uydu fotoğraflarına yansıdı. Bakhmut kentinin önceki hali ile şimdiki görüntüsü, yaşanan içler acısı durumu gözler önüne serdi.
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sırasında ağır bombardıman altında tutulan ve terk edilen birçok kent harabeye döndü.
Geçen hafta çekilen fotoğraflar, aylarca süren savaşın ve neredeyse sürekli bombardımanın sonuçlarını net bir şekilde gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir uzay teknolojisi şirketi olan Maxar Technologies tarafından çekilen görüntüler, kentin eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında yaşanan felaketin boyutları ortaya çıkıyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, geride kalan 2022 yılında etkileriyle tüm dünyaya damgasını vururken Türkiye'nin savaş süresince barışı sağlamak için arabuluculuk çabaları takdir gördü.
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