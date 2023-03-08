ABD hedef gösterdi jet yanıt geldi! Rusya-Ukrayna savaşında dengeler değişiyor mu?
ABD basını, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik Eylül 2022'de düzenlenen sabotajlardan Ukrayna yanlısı bir grubun sorumlu olduğuna dair istihbarat elde edildiğini aktardı. ABD'nin açıklaması sonrası Ukrayna'dan yanıt gelirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak "İlgimiz yok." dedi. Rusya da söz konusu makale ile ilgili bir açıklama yaparken, "Kafa karıştırmaya yönelik" yorumunda bulunuldu. Denizin 50 metre altında gerçekleşen sabotajda askeri eğitim almış profesyonel dalgıçlar tarafından yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılarla ilgili daha önce ABD ve Rusya birbirlerini suçlamıştı. İşte ayrıntılar...
New York Times gazetesinin adı açıklanmayan ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre istihbarat raporları, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğine işaret ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetinin sabotajlarda müdahalelerinin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyen yetkililer, olaya müdahil olan grup, bağlantıları veya azmettiricileri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.
ABD'li yetkililer, istihbarat raporlarının kaynak ve detayları hakkında bilgi vermezken, sabotajcıların, Ukrayna veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı Rus uyruklu olabileceğini aktardı. Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajlarda kullanılan patlayıcıların, askeri bağlantısı olmayan profesyonel dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini kaydeden yetkililer, bu kişilerin özel askeri eğitim almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Yetkililer, diplomatik hassasiyetler ve raporların gizliliği konusuna vurgu yaparken, istihbarat raporlarındaki bilgilerin, Ukrayna'ya destek veren koalisyon ülkeleri üzerinde bir derin etki oluşturabileceği görüşünde. Ukrayna'nın olayla direk veya dolaylı olarak ilişkilendirilmesi, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle ilişkilerinde gerginliğe yol açabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, istihbarat raporlarının güvenilirliğini eleştiren Rus yetkililer, boru hatlarına yönelik sabotajların araştırılmasında bilinçli olarak devre dışı bırakıldıklarını ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov raporlara ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkçası medyada dezenformasyonun koordineli olarak yayılmasıdır." ifadesini kullandı.
UKRAYNA'DAN YANIT
Ukrayna tarafı da saldırılara ilişkin herhangi bir bağlantısını reddederek sabotajların kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Baltık denizindeki olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, raporlarda konu olun Ukrayna yanlısı sabotajcı grupla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.
SALDIRININ BİDEN'İN EMRİYLE ABD TARAFINDAN YAPILDIĞI İDDİASI
Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, geçtiğimiz ay Substack sitesinde yayımladığı makalesinde, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıların ABD Başkanı Joe Biden'in emriyle düzenlendiğini ileri sürmüştü. Hersh iddiasına delil olarak ise ABD başkanı ve diğer üst düzey yetkililerinin Ukrayna savaşı öncesi demeçlerini göstermişti.
Biden Ukrayna savaşı öncesi, bir muhabirin Kuzey Akım 2 projesine yönelik sorusuna, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz. Söz veriyorum, bunu yapacağız.'' yanıtını vermişti.
İddiaları reddeden ABD ise, Biden hükümetinin saldırıyla bir bağlantısının olmadığını belirtmişti.
Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.
RUSYA'DAN ABD MEDYASINDA ÇIKAN KUZEY AKIM SABOTAJLARI MAKALESİNE YANIT
ABD merkezli New York Times gazetesi, "ABD'li yetkililer" tarafından kendilerine sızdırılan bir istihbarat raporuna dayandırdıkları ve dün yayınladıkları makalede, Avrupa ile Rusya arasındaki doğal gaz boru hattı Kuzey Akım'da geçen yıl meydana gelen saldırıların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından yapıldığını öne sürdü. Makalede, söz konusu raporda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski veya üst düzey yardımcılarının sabotaja karıştığına dair hiçbir kanıtın olmadığı vurgulandı.
"KAFA KARIŞTIRMAYA YÖNELİK"
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli Bakan Danışmanı Andrey Ledenev, büyükelçiliğin resmi Telegram kanalından çıkan habere dair açıklamada bulundu. Ledenev, makalenin hızlıca dünya basınına yansımasını manidar bulup "Kelimenin tam anlamıyla bir anda medyanın her yerindeydi" ifadelerini kullandı. Ledenev ilgili makaleyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı;
"ABD istihbaratının vardığı sonuçların 'tarafsızlığına' inancımız yok. İsimsiz 'sızıntıları', bu korkunç suçu samimi bir şekilde aydınlatmaya çalışanların kafasını karıştırmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olarak görmüyoruz. Suçu, Baltık Denizi'ndeki saldırıların emrini veren ve koordine eden devlet adamlarından bazı soyut bireylere kaydırma (amaçlı). Sonunda adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağız."
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak konuyla ilgili "Söylemeliyim ki: Ukrayna'nın Baltık Denizi kazasıyla hiçbir ilgisi yok ve 'Ukrayna yanlısı sabotaj grupları' hakkında hiçbir bilgisi yok. Kuzey Akım boru hatlarına ne oldu? Rusya Federasyonu'nda dedikleri gibi 'battılar'..." açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarında geçen yıl patlamalar meydana gelmiş ve doğal gaz, Baltık Denizi'ne boru hattının 4 yerinden sızmıştı. Boru hatlarından geçen doğal gaz, çevreye daha fazla zarar vermemesi ve tehlike yaratmaması için Rusya tarafından kesilmişti.
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