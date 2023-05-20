Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı'dan "U" dönüşü: Hepimiz yanıldık!

NATO VE ABD İÇİN CAN SIKICI

"Erdoğan'ın güçlü ilk tur başarısı, Washington ve NATO için beş yıl daha baş ağrısı anlamına gelebilir." ifadelerinin yer aldığı makalede Erdoğan'ın zaferinin Biden yönetimi için de iyi olmayacağı savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce "NATO'ya koşulsuz bağlılık" sözü verdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Başkan Erdoğan'ın İsveç konusundaki net tavrının ABD ve NATO için istenmeyen bir durum olduğu vurgulandı.