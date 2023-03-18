Ukrayna ve BM’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün daha uzatıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.