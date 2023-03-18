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Ukrayna ve BM'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün daha uzatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Ukrayna ve BM’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Kubrakov, söz konusu anlaşmaya katkıları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti. Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric de Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.

Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA BUGÜN SONA ERİYORDU

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.

BİR TEŞEKKÜR DE BM'DEN

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

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