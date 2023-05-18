Batı medyası yola geliyor: Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın
14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti. Bu durum Batı medyasının reflekslerini de değiştirdi. 'Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz' başlıklı bir görüş yazısı kaleme alan batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığını dile getirdi.
ABD merkezli Newsweek dergisi, ikinci tura kalan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çekici bir analize imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tura yüzde 49,5 ile ilk sırada gidiyor. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,8.
ABD'Lİ DERGİNİN ÇAĞRISI: DİKTATÖR DEMEKTEN VAZGEÇİN
Derginin "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz" başlıklı bir görüş yazısında, daha önce Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.
DEMOKRATİK YOLLARLA SEÇİLDİ
Batı medyasının Türkiye'de düzenlenen seçimlere inanmadığı, diğer taraftan "Erdoğan demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı." hatırlatması da yapıldı. Yazının devamında şöyle denildi:
Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız. Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır.
Sonucu beğensek de beğenmesek de kazananı desteklesek de desteklemesek de kazanan yine kazanandır. Sonucu kınamak ve suçu dış müdahaleye yüklemek, sistemde yalnızca şüphe tohumları eker ve siyasi ayrışmayı artırır.
MUHALEFET İKTİDARA GELEN KADAR 'SEÇİMLER HİLELİ' DİYECEKLER
Diğer taraftan, günler sonra ikinci tur oylamanın yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi:
Erdoğan'ın kazanması için ilave yüzde 1 oya ihtiyacı var. Muhalefetin, kazanması için ise yüzde 5'in üzerinde daha fazla oy alması gerekiyor. Batılı hükümetlerin ve onların medyasının, Türk halkının iradesine rağmen Türk muhalefeti iktidara gelene kadar Türkiye seçimlerini 'hileli' olarak adlandırmaya devam edeceği açık. Bu asılsız bir iddia.
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