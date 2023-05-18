Batı medyası yola geliyor: Erdoğan’a diktatör demeyi bırakın

DEMOKRATİK YOLLARLA SEÇİLDİ

Batı medyasının Türkiye'de düzenlenen seçimlere inanmadığı, diğer taraftan "Erdoğan demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı." hatırlatması da yapıldı. Yazının devamında şöyle denildi:

Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız. Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır.

Sonucu beğensek de beğenmesek de kazananı desteklesek de desteklemesek de kazanan yine kazanandır. Sonucu kınamak ve suçu dış müdahaleye yüklemek, sistemde yalnızca şüphe tohumları eker ve siyasi ayrışmayı artırır.