17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Batı medyasından 'U' dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

Batı medyasından 'U' dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

The Economist'in başını çektiği Batı medyası 2023'ün en önemli seçimleri dediği Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili skandal haberlerle gündem olmuştu. The Economist, Le Point ve Le'express, Der Spiegel gibi dergilerin skandal kapakları ile 'Erdoğan gitmeli' mesajları tepkileri çekmiş Türk halkı ise cevabı sandıkta vermişti. Şimdi ise tetikçi Batı medyası birer birer 'U dönüşü' yapıyor. Son olarak Fransız basını 'Hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez' sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:47
  • 1
  • 14
Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde bitirirken Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan'ın %49,5'lik oy oranı ise tetikçi Batı medyasında hezeyana neden oldu. 'Erdoğan gitmeli' başlıkları ile seçimi manipüle etmeye çalışan Batı medyasının kirli oyununa halk geçit vermedi. Batı medyası ise birer birer geri vites yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

Batı medyasının kirli propagandası ve Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan eşi benzeri görüşmemiş algı operasyonları sandıktan döndü. Bunun ardından birer birer ağız değiştirmeye başladılar. Bunun son örneği de Fransız basınından geldi.

Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için "kaybedeceği belliydi" yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama gelmişti.

  • 3
  • 14
Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

"ZAYIF VE İÇİ BOŞTU"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, "Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil." İfadelerini kullanmıştı

  • 4
  • 14
Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

"KILIÇDAROĞLU EKONOMİ PİYASASINA OYNAYACAK"

Ash sözlerine, "Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi" şeklinde devam etmişti.

  • 5
  • 14
Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

KILIÇDAROĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

Ash, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla ilgili umutlarını dile getirmişti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazmıştı.