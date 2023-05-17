Batı medyasından ’U’ dönüşü: Hiçbir şey Erdoğan’ı yenemez! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu itirafı

Batı medyasının kirli propagandası ve Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan eşi benzeri görüşmemiş algı operasyonları sandıktan döndü. Bunun ardından birer birer ağız değiştirmeye başladılar. Bunun son örneği de Fransız basınından geldi.

Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için "kaybedeceği belliydi" yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama gelmişti.