ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsmail Erel ve Cemil Albay sorusuna kaçamak yanıt: "Bilgimiz yok!"
Özgür basın bir kez daha FETÖ’cülerin hedefi haline geldi. Almanya’da Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine skandal bir şekilde düzenlenen şafak baskını ile gözaltına alındı. Yaşanan bu alçak olay sözde özgürlükler ülkesi ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e soruldu. Patel, olay hakkında bir bilgisi olmadığını öne sürerek Almanya’da yaşananlar hakkında kaçamak yanıtlar verdi.
Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığının emriyle FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine, A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
GAZETECİLERİN EVLERİNE SKANDAL BASKIN
Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu.
4 SAATLİK SORGU
Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.
TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ! GAZETECİLER SERBEST KALDI
İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emni0yet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı.
ALMAN ELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI
Erel ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ALMANYA SINIFTA KALDI
Bu yaşanan gelişmeler ardından basın özgürlüğünden dem vuran Almanya bir kez daha sınıfta kaldı.
Diğer yandan özgürlükler ülkesi olarak dünyaya kendisini tanıtan ABD'li yetkililere Türk gazeteciler Erel ve Albay'ın skandal bir baskın ile gözaltına alınması soruldu.
ABD'YE "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" SORUSU
TRT World Washington Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e "Gün ağarırken Alman polisi 2 Türk gazetecinin evini bastı, eşleri ve çocuklarının önünde gözaltına aldı. Laptop ve telefonlarına el konulup arabaları dahi çekildi. Orada çalıştığım dönemden ikisini şahsen de tanıyorum. Bu AB üyesi ve NATO müttefiki olan Almanya'da gerçekleşti. Bu gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.
Patel, "Davanın detaylarını bilmiyorum yorum yapmayacağım" dedi.
ABD'YE ELEŞTİRİ
Paksoy, ABD'li yetkiliye "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" sözleri ile yanıt verdi.
ABD'Lİ YETKİLİ GEÇİŞTİRDİ
Paksoy'un bu çıkışını hazmedemeyen ABD'li yetkili Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok." ifadeleri ile Almanya'da FETÖ eliyle yaşanan alçak olayı geçiştirmek zorunda kaldı.
Sadece kendinden görünene özgürlükler ülkesi olan ABD'nin bu tutumu büyük tepki topladı.
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