ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsmail Erel ve Cemil Albay sorusuna kaçamak yanıt: "Bilgimiz yok!"

Diğer yandan özgürlükler ülkesi olarak dünyaya kendisini tanıtan ABD'li yetkililere Türk gazeteciler Erel ve Albay'ın skandal bir baskın ile gözaltına alınması soruldu.

ABD'YE "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" SORUSU

TRT World Washington Muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e "Gün ağarırken Alman polisi 2 Türk gazetecinin evini bastı, eşleri ve çocuklarının önünde gözaltına aldı. Laptop ve telefonlarına el konulup arabaları dahi çekildi. Orada çalıştığım dönemden ikisini şahsen de tanıyorum. Bu AB üyesi ve NATO müttefiki olan Almanya'da gerçekleşti. Bu gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.