Rusya: Kiev’deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD'li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.