Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik "Kinjal" füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.
Söz konusu bilgilerin "güvenilir ve teyitli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "16 Mayıs'ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir." denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD'li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya'dan geldiğini belirtmişti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
- 19 Mayıs anlam ve önemi | 19 Mayıs 1919'da ne oldu, neden kutlanır? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman ilan edildi?
- Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? 102. Temel eğitim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
- ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!
- Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? Memurlara kira yardımı kimlere, hangi illerde verilecek?
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?
- O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! İçinde en az bir ölü...
- Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Başvuru detayları...
- 19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler ve AVM'ler kaçta açılıyor, kapanıyor?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? Manchester City - İnter maç biletleri satışa çıktı mı?