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KKTC'den ABD'ye tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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KKTC’den ABD’ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

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