17 Mayıs 2023, Çarşamba
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsmail Erel ve Cemil Albay sorusuna kaçamak yanıt: "Bilgimiz yok!"
Özgür basın bir kez daha FETÖ’cülerin hedefi haline geldi. Almanya’da Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine skandal bir şekilde düzenlenen şafak baskını ile gözaltına alındı. Yaşanan bu alçak olay sözde özgürlükler ülkesi ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e soruldu. Patel, olay hakkında bir bilgisi olmadığını öne sürerek Almanya’da yaşananlar hakkında kaçamak yanıtlar verdi.