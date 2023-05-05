Kremlin'e İHA'lı saldırı! Tansiyon giderek yükseliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılara konuşarak değil, somut eylemlerle karşılık vereceklerini söyledi.
Lavrov, Hindistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Kremlin'e, Ukrayna tarafından yapıldığı belirtilen İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Bu, açıkça düşmanca bir eylemdi. Kievli teröristlerin bunu efendilerinin bilgisi olmadan gerçekleştiremeyeceği kesinlikle açık. Bu 'casus belli' (savaş nedeni) mi, değil mi diye konuşarak cevap vermeyeceğiz; somut eylemlerle karşılık vereceğiz. Çok fazla sabrımız var." diye konuştu.
ABD ve Ukrayna'nın Kremlin'e yapılan saldırılarla ilgili suçlamaları reddetmesini eleştiren Lavrov, "Ukraynalı ve Batılı dostlarımızın yalan söyleme yetenekleri çok iyi biliniyor." dedi.
Lavrov, tüm bu durumun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğindeki yönetimin eylemlerinden çok daha derin bir krizi gösterdiğini vurguladı.
Kremlin'e yapılan İHA saldırısının Ukrayna ile ilgili durumu nasıl etkileyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lavrov, "Zelenskiy ve ekibi hem medya alanında hem de attığı adımlarda, kendine saygı duyan herhangi bir ülkenin onlarla iletişim kurmak istememesi için her şeyi yapıyor. Bu, gerçekten böyle ve bu farkındalığın olgunlaştığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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