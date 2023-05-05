Ay'ın karanlık yüzünde keşfedildi: Hawaii'nin 5 katı büyüklüğünde
ABD’li bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti. Araştırmacı Peter James, "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle." değerlendirmesini yaptı.
Indy100 sitesinin haberine göre, Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.
Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.
James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle." değerlendirmesini yaptı.
Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.
PEKİ, AYIN KARANLIK YÜZÜ NEDİR?
Ay'ın uzak yüzü', Ay'ın yörüngesindeki eşzamanlı dönüş nedeniyle her zaman Dünya'dan uzağa bakan yarımküresidir.
Yakın yüzü karşılaştırıldığında, uzak yüzünün arazisi çok sayıda çarpma krateri ve nispeten az sayıda düz ve karanlık ay denizleri ile engebelidir, bu da Güneş Sistemi'ndeki Merkür ve Callisto gibi diğer çorak yerlere daha yakın bir görünüm vermektedir.
Güney Kutbu-Aitken Havzası olan Güneş Sistemi'ndeki en büyük kraterlerden birine sahiptir. Yarımküre bazen "Ay'ın karanlık yüzü" olarak adlandırılır, burada "karanlık", "güneş ışığından yoksun" yerine "bilinmeyen" anlamına gelmektedir. Ay'ın her iki tarafı iki hafta güneş ışığı alırken, karşı taraf iki hafta gece yaşamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 5 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...
- 3, 2, 1 süre başladı! Fotoğraftaki 4 kelimeyi bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların sadece %3'ü 34 saniyenin altında çözebilir!
- Seda Sayan'ın izinden giden Safiye Soyman'ın son hali! 30 yaş gençleşti! 1 ay sürmeden 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı buymuş...
- Halka şifa olsun diye bin parça edilen Osmanlı sadrazamı! Gerçek sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!
- Evladı olanlar e-devlet'ten başvursun! Çocuk sayısına göre değişiyor! 350, 450,550, 650 TL...Her ay ödenecek!
- Bu kan grubundakiler doğuştan şanslı! Etkilerini duyunca inanamayacaksınız! Meğer %9 daha azmış...
- BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...
- Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
- MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...