Putin’e İHA’lı suikast girişimi! Rusya’dan yanıt: Kremlin için

Zelenski, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.

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