Putin'e İHA'lı suikast girişimi! Rusya'dan yanıt: Kremlin için
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde Odessa kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. İHA’ların üzerine yazılan “Kremlin için” ifadesi ise dikkat çekti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı, Rusya'nın 15 Shahed İHA'sı ile Odessa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gece saatlerinde yapılan saldırıda can kaybı olmadığı, bazı bölgelerde çıkan yangınlara ise müdahale edildiği aktarıldı. Düşen İHA'ların parçalarında ise "Moskova için" ve "Kremlin için" yazıldığı görüldü.
KREMLİN'E SALDIRI
Rusya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 2 adet İHA ile Kremlin'e saldırı düzenlediği ifade edilmişti.
Açıklamada, "Kiev rejimi bu gece Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Bunu planlı bir terör eylemi ve Devlet Başkanına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu terör eylemi sonucunda Devlet Başkanı herhangi bir zarar görmemiştir. Çalışma programı değişmemiş olup, olağan şekilde devam etmektedir. Rus tarafı uygun gördüğü yer ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar" denilmişti.
ZELENSKİ: NE MOSKOVA NE DE PUTİN'E SALDIRDIK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Kremlin'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Zelenski, Ukrayna'nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, "Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz" dedi.
Zelenski, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?
- YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI! 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz'da brüt net ücret kaç TL olur? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
- AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
- ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr
- Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
- Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı? Ritüelleri
- A101 güncel aktüel katalog listesi! 4 Mayıs bugün Perşembe A101'e neler gelecek? Aylık 2.166 TL'lik taksitle Benzinli Moped yerini aldı!
- Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 4-5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı
- Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?