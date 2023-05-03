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Son dakika | Putin'e İHA'lı saldırı girişimi! Kremlin'den flaş açıklama: Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Son dakika | Putin’e İHA’lı saldırı girişimi! Kremlin’den flaş açıklama: Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Son dakika haberi...Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlenen saldırı iddiası hakkında flaş bir açıklama geldi. Kremlin son dakika olarak duyurduğu açıklamasında "İHA'lı saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığını düşünüyoruz. Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında saldırıyı değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın “Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs’ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs’ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında KİEV'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

PUTİN YARA ALMADI
Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ GİZLİ TUTULUYOR"
Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

PUTİN'İN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

MANİDAR ZAMANLAMA
Rusya'nın zafer gününden hemen önce yapılan bu saldırının Kiev tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

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