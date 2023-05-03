Son dakika | Putin’e İHA’lı saldırı girişimi! Kremlin’den flaş açıklama: Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında KİEV'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.