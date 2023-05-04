04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kremlin'e İHA'lı saldırı! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Gülünç

Kremlin'e İHA'lı saldırı! Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Gülünç

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Kremlin’e İHA’lı saldırı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Gülünç

Beyaz Saray, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların arkasında Washington'ın olduğu iddiaları "gülünç" olarak nitelendirerek bu saldırılarda ABD'nin hiçbir bir dahlinin olmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA