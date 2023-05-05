Japonya’nın batısında 6,5 büyüklüğünde deprem!

Batı Japonya Demiryolları'nın işletiminde Hokuriku Hızlı Tren (Şinkansen) ağındaki 4 hattın durdurulduğu ve bundan 8 bin yolcunun etkilendiği belirtildi.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.