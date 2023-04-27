NASA korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Dünya’yı karanlığa gömebilir
Son dönemlerde sık sık meydana gelen Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genelinde büyük elektrik kesintilerine sebep olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor.
Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri son dönemlerde sıkça gündeme gelen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. NASA SOHO tarafından kaydedilen yamyam koronal kütle fırtınası ise gökbilimciler tarafından Dünya'da görülenen kötü güneş fırtınalarının sorumlusu olduğuna inanılıyor.
Dünya sadece birkaç saat içinde G1 sınıfı jeomanyetik bir fıtınaya tanık olacak. Bu küçük fırtınanın koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetikleneceği iddia ediliyor. Olayın rahatlatan bir tarafı var ki o da fırtınanın şiddetli olması beklenmiyor.
SpaceWeather tarafından hazırlanan bir rapora göre, Yamyam koronal kütle fırlatmaları Dünya'nın manyetosferinde delikler açabilen gelişmiş manyetik alanlar ortaya çıkarır ve güçlü fırtınalara kapı açar. Kayıtlı tarihteki en büyük jeomanyetik fırtınaların bazıları bu şekilde oluşur.
NASA bu yamyam fırlatmaların nasıl çalıştığını açıkladı. Aynı yerden birden fazla koronal kütle bulutu olduğunda bunlardan sonra çıkan bulut daha parlak ve hızlı olduğu sürece bunları emebilir. Sönük koronal kütle fırlatmalarını emerek manyetik yükünü biriktirir ve daha da yoğunlaşır.
Bu şekilde oluşan yamyam koronal kütle patlaması Dünya'nın manyetik alanını kolayca kırar ve Güneş fırtınasına neden olur. Bu tür fırtınalar Dünya'ya normalden daha fazla hasar verebilir. Küçük uydulara zarar verebilir, mobil ağları etkileyebilir hatta yer tabanlı elektronik ve elektrik şebekeleri için tehdit oluşturabilir.
PEKİ, GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
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