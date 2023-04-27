NASA korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Dünya’yı karanlığa gömebilir

Dünya sadece birkaç saat içinde G1 sınıfı jeomanyetik bir fıtınaya tanık olacak. Bu küçük fırtınanın koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetikleneceği iddia ediliyor. Olayın rahatlatan bir tarafı var ki o da fırtınanın şiddetli olması beklenmiyor.