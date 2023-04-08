NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket eden "görünmez bir canavar" diye nitelediği yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu. Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi.