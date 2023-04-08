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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket eden "görünmez bir canavar" diye nitelediği yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu. Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:34
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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaza ile tespit edilen kara deliğin, galaksiler arasında büyük bir hızla başıboş şekilde dolaştığı belirtildi.

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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

"Görünmez bir canavar" şeklinde tanımlanan kara deliğin Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızla ilerlediği, 20 milyon güneşin ağırlığına denk gelecek derecede de süper kütleli olduğu kaydedildi.

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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi.

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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

Oluşumu için "Muhtemelen, üç büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik bilardo oyununun sonucu" ifadesi kullanılan hızlı kara deliğin, önündeki yıldızları yutmak yerine gaz kütlelerini kürüyerek dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarını tetiklediği kaydedildi.

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NASA “görünmez canavar” dediği yeni bir kara delik keşfetti: 20 milyon güneş ağırlığında

ABD Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, bir şeyleri yutmaya zaman ayıramayacak kadar uzayda süratle ilerleyen ve ardında yıldız oluşumu bırakan kara delik için, "Gördüğümüz şey, sonrası. Bir geminin arkasındaki iz gibi, kara delikten kalan izi görüyoruz." ifadesini kullandı.