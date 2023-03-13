NASA’da çalışan Dr. Pinto’dan, Dünya ile çarpışma ihtimali bulunan göktaşı açıklaması: Özel bir uzay aracını...

Dr. Pinto, "Gelecekte büyük bir astreoidin, bir uzay cisminin dünyaya çarpma riskine yönelik olarak NASA'da devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında yakın zamanda yeni bir teknoloji geliştirildi. Özel bir uzay aracını gök cisminin üzerine salarak bir çarpışma sağlamak ve bu çarpışma sayesinde gök cisminin yörüngesini değiştirerek dünyayı kurtarmak. Bu şu anda hayata geçebilecek seviyede bir uygulama. İnsanlığın bu tür bir çarpışmayı ön görebilecek matematiksel hesaplamaları olduğu konusunda sizleri temin ederim. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok. Bütün bu hesaplamalar olasılıklar üzerine dayanıyor. Böyle bir risk şu an için mevcut değil" ifadelerini kullandı.