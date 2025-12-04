Trump'tan Gazze açıklaması! "İkici aşama çok yakında gerçekleşecek"

Beyaz Saray'da gazecilerle yaptığı basın toplantısında Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.