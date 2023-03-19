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NASA'dan 180 milyon dolarlık yok etme planı

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Giriş: 19.03.2023 11:33
NASA 2030'da ömrü dolacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyaya döndürülmesini planlanıyor. İstasyonun güvenli bir şekilde düşürülmesinin 180 milyon dolara mal olacağı düşünülüyor.
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