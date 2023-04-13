Fransız vekillerden bir skandal daha! Bu kez PKK/YPG elebaşlarını ağırladılar
Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Fransa Parlamentosu üyelerinin geçtiğimiz ay PKK üyelerini ağırlamasının yankıları sürerken, bu sefer iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Terör örgütü PKK'nın 15 Nisan'da Almanya'da geniş katılımlı eyleme hazırlığında olduğu belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa, yine bir skandala imza attı.
Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.
İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.
Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.
FRANSIZLARDAN PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE ONUR NİŞANI!
Suriye'de terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransız Senatosu geçtiğimiz ay büyük bir skandala imza atmıştı.
TERÖRİSTLERİ SENATODA AĞIRLADILAR
Fransız vekiller, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa senatosunda ağırladı.
TERÖR DESTEKÇİSİ SENATÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER
Terör örgütü PKK/YPG'nin ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticileri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'e, Fransız vekiller tarafından Fransa Senatosu'nda törenle onur nişanı takıldı. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.
ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent 2021 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.
HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ
PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.
2015'TE SÖZDE YPJ KOMUTANLARINI KABUL ETMİŞTİ
Elysée Sarayı ilk olarak Şubat 2015'te terör örgütü PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve sözde YPJ komutanlarından terörist Nesrin Abdullah'ı kabul etmişti.
2019'DA MACRON DA GÖRÜŞTÜ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme başkent Paris'teki Elysée Sarayı'nda gerçekleşmişti.
ALMANYA'DA EYLEM HAZIRLIĞI
Terör örgütü PKK, Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.
Terör örgütü, 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor.
Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı.
Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.
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