ABD eski başkanı Donald Trump’tan eski avukatına tazminat davası! 500 milyon dolar talep etti



İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

ABD eski başkanı Donald Trump son olarak yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödemesi yaptığı iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış, Cohen'in ise kendi hesabından Daniels'a Trump adına 130 bin dolar ödeme yaptığını doğruladığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca Trump'a yönelik açılan ceza davasında Cohen'in sus payı ödemesiyle ilgili tanıklık yapabileceği belirtilmişti.