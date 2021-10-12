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Fransız siyasetçi Pierre Laurent'dan skandal paylaşım! Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Fransız siyasetçi Pierre Laurent’dan skandal paylaşım! Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi

Avrupa'da sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'dan bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti. Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Fransız siyasetçi Pierre Laurent, Twitter'dan paylaştığı mesajda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

"Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bu akşam unutmayalım" diyen Laurent, teröristbaşını "Kürk halkının lideri" olarak tanımladı ve "Öcalan'a şimdi özgürlük" ifadesini kullandı.

TEPKİ YAĞDI
Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, Paris Senatörü'ne Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatarak, tweet'in utanç verici olduğunu söyledi. Sirene ayrıca, yazılanların Kürt halkına da bir hakaret olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı ise, "Abdullah Öcalan teröristtir. Türkiye'de 40.000 masum insanın ölümüne neden olan ve öğretmeni, mühendisi, doktoru, erkeği, kadını, bebeği, çocuğu vahşice öldüren terör örgütünün başıdır" dedi.

MACRON SARAYDA AĞIRLADIĞI PKK'LILARA DESTEK SÖZÜ VERDİ
Macron'un daveti üzerine Pazartesi günü Paris'te yapılan görüşmeye, PKK/PYD/YPG'nin sözde Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK/PYD'li elebaşı Berivan Halid ve Deyrizor elebaşısı Hasan Yusuf katılmıştı.

Macron, bölgedeki Türk, Arap, Süryani, Yezidi ve Kürtleri katledip yurtlarından kovan PKK/YPG/PYD'li teröristlere yardım etmeye devam etme sözü vermişti.

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