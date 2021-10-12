Fransız siyasetçi Pierre Laurent’dan skandal paylaşım! Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi

TEPKİ YAĞDI

Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, Paris Senatörü'ne Fransa'nın PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatarak, tweet'in utanç verici olduğunu söyledi. Sirene ayrıca, yazılanların Kürt halkına da bir hakaret olduğunu belirtti.