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Bloomberg Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı: Tabanda güçlü destek var

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Bloomberg Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşete taşıdı: Tabanda güçlü destek var

Başkan Erdoğan dün katıldığı yayında Batı'ya net mesajlar gönderirken; 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kazanılacak zaferin de Batı'ya mesaj anlamına geleceğini söyledi. Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıyan ABD merkezli Bloomberg, tabanda Başkan Erdoğan'a güçlü bir destek olduğunu yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında Batı'ya da önemli mesajlar verdi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine de tepki göstermiş ve "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." demişti.

"ZAFER BATI'YA MESAJ OLACAK"
ABD merkezli Bloomberg, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Başkan Erdoğan'a tabanda güçlü bir destek olduğunu yazdı. Batılı ülkelerin muhalefet cephesine verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan'ın elde edecekleri zaferle Batı'ya güçlü bir mesaj vereceklerini söylediğini belirten Bloomberg, "Zafer, kendisine karşı olan Batı'ya mesaj anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİM 14 MAYIS'TA KOMPLOYU BOZACAK"
Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yeniden seçileceğine olan güvenini de dile getirdiğini vurgulayan Bloomberg, haberde ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasının alınması gerektiği bilgisini paylaşarak, Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı:

Milletimin bu işi zorlaştırmadan bitireceğine inanıyorum. Türkiye, bu seçimlerle Batı'ya bir mesaj verecek. Bu millet artık terörle mücadele ederken, ekonomi politikalarını belirlerken Batı'nın tepkisine bakmıyor. Batı, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı düşmanca tavırları benim milletime karşı düşmanca bir tavırdır. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacaktır.

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