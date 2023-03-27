27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! YPG'lilere madalya verilmesi şiddetle kınandı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! YPG'lilere madalya verilmesi şiddetle kınandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! YPG’lilere madalya verilmesi şiddetle kınandı

Son dakika haberine göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının yanı sıra 'onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri'nin kabul edilmediği, bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Fransız Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Fransa Senatosu'nda YPG'lilere madalya verilmesi şiddetle kınandı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Fransa senatosu skandal bir törene ev sahipliği yaptı.

Senato, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG YPJ'nin sözde sözcülerini ağırladı.

Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ'nin sözde Sözcüsü Rûksan Mihemed ile YPG'nin sözde Sözcüsü Nûrî Mehmûd'a onur madalyası verildi.

Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.

Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent o buluşmaya ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHURBAŞKANI HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ

PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti.

Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.

Fransız Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı FRANSIZ BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Onur nişanı görünür yüz! Hedef Türkiye ONUR NİŞANI GÖRÜNÜR YÜZ! HEDEF TÜRKİYE
Fransızlardan PKK/YPG’li teröristlere onur nişanı FRANSIZLARDAN PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE ONUR NİŞANI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA