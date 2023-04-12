Bot hesapların fişi çekiliyor! Musk’tan yalan içerik itirafı: O hesaplar...

SOSYAL MEDYANIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ

Twitter'da son bir ayda yaşananlarının röntgenini çekti. Gerçek insanların hesapları kadar, algoritmik yaklaşımlarla kontrol edilen hesaplar için de bir yaşam alanı haline gelen Twitter'da "bot hesap"lar bireysel kullanımının yanı sıra belirli bir amaca hizmet eden kişi, kişiler ve terör örgütleri tarafından da etkin olarak kullanılmaya başladı.