Okların hedefinde Macron var! Hollanda’da peş peşe protestolar

Hollanda basını ise olay yerinde biri kadın olmak üzere iki protestocunun bulunduğunu ve ardından gözaltına alındıklarını aktardı.

Macron, dün de Lahey kentindeki Nexus Enstitüsü'nde Avrupa'da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti.

Konuşma sırasında salonda bulunan ve "şiddet ve ikiyüzlülüğün cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'un sözünü kesmişti.