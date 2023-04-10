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Katar'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Katar’dan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlalleri ve burada ibadet edenlere yönelik saldırıları kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

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