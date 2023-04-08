ABD'nin nükleer denizaltısı USS Florida Orta Doğu'da! USS San Juan denizaltısı ise GKRY'de...
ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını USS Florida'yı Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurdu. Diğer yandan ABD'ye ait USS San Juan denizaltısı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanına demirledi. Bu kışkırtıcı durumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile şiddetle kınadı. Açıklamada, "ABD’nin GKRY’e uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz." ifadelerine yer verildi.
5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan'da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.
Hawkins, Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.
Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.
Diğer yandan ABD'ye ait USS San Juan denizaltısı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanına demirledi.
Bu kışkırtıcı durumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile şiddetle kınadı.
"KKTC'NİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATACAK ADIMLAR"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait USS San Juan denizaltısının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) limanına demirlemesini şiddetle kınadı.
KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, silahlanma faaliyetlerini artırarak Ada'da ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozmaya devam ettiği belirtilerek "ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. ABD'nin GKRY'e uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.
GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas'ın ABD'den silah sistemleri satın alacakları yönünde beyanatlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, gelişmelerin ABD'nin GKRY'nin sistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu gösterdiği kaydedildi.
"KARŞILIK BULACAK..."
Açıklamada GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atmasının karşılık bulacağı ve Rumların bu durumu anlaması gerektiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:
"Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir. ABD'nin, GKRY'nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, Ada'da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir."
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