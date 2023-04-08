ABD’nin nükleer denizaltısı USS Florida Orta Doğu’da! USS San Juan denizaltısı ise GKRY’de...

"KARŞILIK BULACAK..."

Açıklamada GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atmasının karşılık bulacağı ve Rumların bu durumu anlaması gerektiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:

"Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir. ABD'nin, GKRY'nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, Ada'da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir."