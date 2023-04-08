Yunanistan’dan Lavrion Kampı planı

1940 YAPIMI KAMP

Haberde, Lavreotiki Belediyesi yetkililerinin, aralık 2022'de bakanlıkla iletişime geçerek 1940'larda inşa edilmiş kampın, orta şiddetli bir depreme bile dayanamayacağına dikkati çektiği de hatırlatıldı.

LAVRION'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VARLIĞI

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.