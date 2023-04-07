Son dakika: İsrail ordusu Gazze’ye saldırı başlattı
Müslümanları abluka altına alan Siyonist işgalci İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladığını duyurdu. Alçak saldırının hava unsurları ile yapıldığı bildirildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı. A Haber’e yaşananları yorumlayan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Bu saldırının arka planında İsrail’de yaşanan iç karışıklık var. Ve bununla baş edemeyen aşırı Siyonist, milliyetçi, ırkçılığa varan politik hava estirmeye çalışılıyor." dedi. Olçar ayrıca, “Türkiye ile İsrail arasında ortaya çıkan yumuşama ya da politik bir takım gelişmelerden İsrail'de rahatsız olan bir takım guruplar var. Aşırı Siyonist yapılar Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğine de sıcak bakmamakta." ifadelerine yer verdi.
Müslüman toprağı Filistin'de yoğun baskı, şiddet ve işgal politikası uygulayan İsrail, Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarının hava yoluyla savaş uçaklarının devreye girmesi ile gerçekleştiğini duyurdu.
Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
SALDIRIYA MÜSLÜMANLARDAN KARŞILIK
İsrail'in bu kalleş saldırısına Gazze topraklarında direnişte olan Müslümanlar roketlerle karşılık veriyor.
A Haber canlı yayınla bölgede yaşanan tüm olan biteni aktarıyor.
"BU SALDIRININ ARKA PLANINDA İSRAİL'DE YAŞANAN İÇ KARIŞIKLIK VAR"
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar şunları kaydetti:
"İsrail'in başlattığı harekat insanlık dışıdır. İlk defa yaşanmıyor. 2008'de dökme kurşun operasyonu icara edildi İsrail tarafından 1300'den fazla Filistinli vatandaş hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi de yaralandı. Çok şiddetli saldırılar yapılmakta. Bu saldırının arka planında İsrail'de yaşanan iç karışıklıktır. Ve bununla baş edemeyen aşırı Siyonist, milliyetçi, ırkçılığa varan politik hava estirmeye çalışılıyor. Mübarek bu ayda yapılan harekat son derece tüm değerlere aykırıdır.
İSRAİL NE MESAJ VERMEK İSTİYOR?
Dökme kurşun operasyonları bayramda bile devam etmişti. Geçen sene de 2021'de yapılan hareketta Ramazan ayı ortasında yapıldı. İsrail'in Müslüman dünya ile çevrelenme korkusu var. Dolayısıyla İsrail, Arap devletleri ile olan münasebetlerini belirli bir noktada tutmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu ve İsrail'de bir denge politikası yürütmeye çalışmakta. Ancak Türkiye ile İsrail arasında ortaya çıkan yumuşama ya da politik bir takım gelişmelerden İsrail'de rahatsız olan bir takım guruplar var. Aşırı Siyonist yapılar Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğine de sıcak bakmamakta."
NE OLMUŞTU?
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAKLARININ YOĞUN SESİ DUYULMAYA BAŞLANDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.
İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.
Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi toplantısı konuşmasının ardından, Lübnan'ın güney semalarındaki savaş uçaklarının yoğun hareketliliğini ve sesleri duyulmaya başlandı.
NE OLMUŞTU?
Lübnan'dan İsrail'e dün atılan 30'dan fazla roketin ardından İsrail güvenlik kabinesi iki aydan sonra toplanma kararı almıştı. Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey güvenlik isimleriyle farklı toplantılar gerçekleştirmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.
LÜBNAN'DAKİ BM GEÇİCİ BARIŞ GÜCÜ, PERSONELİNE SIĞINAKLARA GİTME TALİMATI VERDİ
Diğer yandan Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), iki ülke sınırında yaşanan gerginliğin akabinde askeri ve sivil personeline sığınaklara gitme talimatı verdiği belirtildi.
UNIFIL, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket atılmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, yürürlükteki protokole göre, sivil ve askeri UNIFIL personeline üsleri içindeki sığınaklara sığınmaları talimatı verildiği ifade edildi.
Bölgedeki durumun izlendiği, hızlı ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için tüm koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, UNIFIL askerlerinin, görevlerinin başında olduğu ve bu tehlikeli günde ellerinden geleni yaptığı aktarıldı.
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! GSS, prim borcu...
- AK Parti milletvekilli adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 28. Dönem AK Parti milletvekili aday listesi il il kimler var? İstanbul, Ankara...
- TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura sonuç | 2+1, 3+1 daire...
- Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?
- İbn-i Sina'dan asırlık tavsiyeler | Bu besinleri tüketirseniz zımba gibi olursunuz! İşte altın değerinde reçete...
- TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
- Nakdi olanın TOKİ beklemesine lüzum kalmadı! Halkbank Büyükşehirde 16.980 TL peşinatla müstakil ev satıyor!
- 2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS ile 2023 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
- Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
- Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?