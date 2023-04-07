Son dakika: İsrail ordusu Gazze’ye saldırı başlattı

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"BU SALDIRININ ARKA PLANINDA İSRAİL'DE YAŞANAN İÇ KARIŞIKLIK VAR"

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar şunları kaydetti:

"İsrail'in başlattığı harekat insanlık dışıdır. İlk defa yaşanmıyor. 2008'de dökme kurşun operasyonu icara edildi İsrail tarafından 1300'den fazla Filistinli vatandaş hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi de yaralandı. Çok şiddetli saldırılar yapılmakta. Bu saldırının arka planında İsrail'de yaşanan iç karışıklıktır. Ve bununla baş edemeyen aşırı Siyonist, milliyetçi, ırkçılığa varan politik hava estirmeye çalışılıyor. Mübarek bu ayda yapılan harekat son derece tüm değerlere aykırıdır.

İSRAİL NE MESAJ VERMEK İSTİYOR?

Dökme kurşun operasyonları bayramda bile devam etmişti. Geçen sene de 2021'de yapılan hareketta Ramazan ayı ortasında yapıldı. İsrail'in Müslüman dünya ile çevrelenme korkusu var. Dolayısıyla İsrail, Arap devletleri ile olan münasebetlerini belirli bir noktada tutmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu ve İsrail'de bir denge politikası yürütmeye çalışmakta. Ancak Türkiye ile İsrail arasında ortaya çıkan yumuşama ya da politik bir takım gelişmelerden İsrail'de rahatsız olan bir takım guruplar var. Aşırı Siyonist yapılar Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğine de sıcak bakmamakta."

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAKLARININ YOĞUN SESİ DUYULMAYA BAŞLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.

İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.