Yunanistan terör yuvası Lavrion Kampını kapatıyor! 40 yıl sonra Türkiye’yi memnun edecek karar

Mayıs 1988'de, dönemin dışişleri bakanları Mesut Yılmaz ile Karolos Papulyas'ın imzaladıkları Atina Mutabakat Bildirisi'nde, turizmin yoğun olduğu 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında, Ege'nin uluslararası sularında ve uluslararası hava sahasında tatbikatlardan kaçınılması öngörülmüştü.Daha sonra da, 'moratoryum' süresi bir ay (15 Haziran-15 Eylül) uzatılmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda mutabakata her zaman uyulmamıştı.

Bakanın yaptığı 'Moratoryum' açıklaması ülkede büyük yankı uyandırırken Atina hükümetinden dikkat çeken bir adım daha geldi.



YUNANİSTAN TERÖR YUVASINI KAPATIYOR

Hürriyet'in haberine göre 1985 yılında mülteciler için kurulan ancak bugüne kadar yüzlerce PKK'lı teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya çıkan Lavrion Kampı neredeyse 40 yıl sonra kapatılıyor.



Yunanistan'ın aldığı dikkat çeken karar, tam iki ülke arasında buzların yavaş yavaş eridiği bir döneme denk gelirken, Yunan medyası zamanlamaya dikkat çekti ve bu adımın 'Türkiye'yi memnun edeceğini' belirtti.