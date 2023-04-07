07 Nisan 2023, Cuma
AK Parti'den işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki
İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'yi bombalamasına tepki gösteren siyasiler, Filistin'e destek mesajları yayımladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır.
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:49
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