AK Parti’den işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor. Yeter! Kınamanın ötesinde Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" dedi.