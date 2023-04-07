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Mescid-i Aksa İmamı Sabri A Haber’e konuştu: Teravih namazından yaşanan vahşi bir saldırıydı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Mescid-i Aksa İmamı Sabri A Haber’e konuştu: Teravih namazından yaşanan vahşi bir saldırıydı

İsrail'in Ramazan ayıyla birlikte Mescid-i Aksa'daki saldırıları tüm İslam aleminin tepkisini çekti. Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, ibadet eden Müslümanların vahşice hedef aldığını vurguladı, "İsrail'in amacı Mescid-i Aksa'yı bölmek" dedi. Sabri, Filistinlilere desteğinden ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

İsrail güçleri Ramazan ayında defalarca Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanları hedef aldı. İsrail güçlerinin saldırısı tüm Müslüman alemi tarafından tepkiyle karşılandı.

Yaşananlara ilişkin Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, "Teravih namazında yaşananlar vahşi bir saldırıydı. Müminler o vakit namazlarını bitirmemişlerdi. Avlularda namaza devam etmeye çalıştıklarında bile İsrail güçleri vahşeti, kibri, nefreti ve ırkçılığıyla onları engellemek için geldi. Onları uzaklaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İsrail'in saldırılarla bölgedeki gerginliği artırdığına vurgu yaptı. Sabri, "Bu bir sabotajdı. Mescid-i Aksa'ya içeriden saldırmak için Mescid-i Aksa'nın kapı ve pencerelerini, yüzlerce yıldır orada bulunan tarihi, dekoratif camları kırarak sağlık ocağının cephesini kırdılar. Bunlar onların iğrenç eylemleri. Müslümanlar özgürdür, İstedikleri zaman inzivaya çekilme hakları olduğu için Ramazan ayının başından itibaren Müslümanların Mescid-i Aksa'daki haklarından mahrum bırakılmalarına izin verilmez." dedi.

İsrail'in Müslümanları yıldırmak istediğini ancak Filistinlilerin pes etmeyeceğinin altını çizen Sabri, " Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi fikri onların akıllarında. İşgalci otorite bunu sadece ibadet edenlere yönelik saldırılarla yapamaz. Müslümanların dönmelerini engellemek istiyorlar ama onlar hep geri döner." şeklinde konuştu.

Aksa imamı İsrail'in sık sık gerilimi azaltmaktan bahsettiğini ancak uygulamalarının farklı olduğunu belirtti. İkrime Sabri, "Gerginliğin tırmanması bunlara bağlıdır. Sırf başkalarını aldatmak ve Dünya'ya gerilimi azaltmak istediklerini göstermek için gerilimi azaltmaktan bahsediyorlar. Şiddetin Filistinlilerden geldiğini göstermek istediler ama gerçek farklı. Gerginliği azaltmak istemiyorlar, bu terimi Arap ülkelerinin Filistinlilere teslim olmaları ve davetsiz misafirlerin eylemlerine karşı çıkmamaları için baskı yapmak için kullanıyorlar." sözlerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti. Sabri, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu takdirle karşılıyoruz. Arap ve Müslüman ülkelerle konuyu görüşerek birleşik, etkin ve net bir duruş sergilemesini istiyoruz." dedi.

Mescid-i Aksa imamı A Haber’e konuştu! MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'E KONUŞTU!

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