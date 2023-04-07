Mescid-i Aksa İmamı Sabri A Haber’e konuştu: Teravih namazından yaşanan vahşi bir saldırıydı

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İsrail'in saldırılarla bölgedeki gerginliği artırdığına vurgu yaptı. Sabri, "Bu bir sabotajdı. Mescid-i Aksa'ya içeriden saldırmak için Mescid-i Aksa'nın kapı ve pencerelerini, yüzlerce yıldır orada bulunan tarihi, dekoratif camları kırarak sağlık ocağının cephesini kırdılar. Bunlar onların iğrenç eylemleri. Müslümanlar özgürdür, İstedikleri zaman inzivaya çekilme hakları olduğu için Ramazan ayının başından itibaren Müslümanların Mescid-i Aksa'daki haklarından mahrum bırakılmalarına izin verilmez." dedi.