SON DAKİKA | ABD'de tarihi gün! Eski Başkan Trump önce tutuklandı sonra serbest kaldı! Dikkat çeken ilk yorum: Asla düşünmezdim
Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın davası bugün görüldü. Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulan Trump, prosedür gereği tutuklandı. Mahkemede hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Duruşmanın sona ermesinin ardından serbest kalan Trump, mahkeme salonundan ayrılarak Florida'ya dönmek üzere yola çıktı. Davada bir sonraki duruşmanın 4 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Yaşanan olayları değerlendiren Trump "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim." dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar için geldiği Manhattan Ceza Mahkemesi'nden ayrıldı.
Yaklaşık 2 saat mahkemede kalan Trump'a, ABD basınına bilgi veren kaynaklara göre, 34 ayrı suçlama yöneltildi.
PROSEDÜR GEREĞİ TUTUKLANDI
ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme sonrası prosedür gereği tutuklandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mahkemeden çekilen fotoğraflara göre, yanında 4 avukatı ile hakkındaki suçlamaları dinleyen Trump'ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirildi.
SERBEST KALDI
Mahkeme sonrasında Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida'daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı.
Trump'ın bu akşam yerel saat ile 20.15 civarında Mar-a-Lago'da hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
BİR SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkında açılan davada bir sonraki duruşma New York'ta 4 Aralık'ta yapılacak.
BEYAZ SARAY SESSİZ KALDI
Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.
Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.
Kongre baskınının "Amerikan demokrasisine bir saldırı" ve "farklı bir an" olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.
Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.
Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil." ifadesini kullandı.
New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.
ABD'DE NELER YAŞANDI?
Trump'ın mahkemeye çıkacağı haberi, New York'ta büyük hareketliliğe yol açtı. New York polisi, Trump destekçileri ve karşıtlarının olası protesto gösterileri nedeniyle hazırlık yapıp güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump Tower çevresine barikatlar kuruldu. 2021'deki Kongre baskınına benzer olaylar yaşanmasından endişe ediliyor.
BIDEN'DAN AÇIKLAMA
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.
Biden, burada yaptığı konuşmada, yakıt tasarrufu ve temiz enerjilerin önemine değindi. Biden, bu kapsamda kendi idaresi altında yaptıkları yatırımlardan bahsetti.
YENİ KONGRE BASKINI ENDİŞESİ
Konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkacak olmasıyla ilgili herhangi bir taşkınlık olması ihtimalinden endişelenip endişelenmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, New York Polis Departmanına güveniyorum." şeklinde cevapladı.
Biden, mevcut hukuk sistemine inancı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise "Evet." yanıtını verdi.
BEYAZ SARAY'DAN BARIŞÇIL OLUNMASI ÇAĞRISI
Biden'ın programı nedeniyle seyahat ettikleri uçakta soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton da protesto ihtimaline karşı insanları barışçıl kalmaya çağırdı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün düzenlediği basın toplantısında, protestolarda yaşanabilecek olası taşkınlıklara karşı şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmişti.
TRUMP'IN HAPSE GİRMESİ DURUMUNDA NE OLUR?
Trump'ın hakkında dava açılması, tutuklanması, tutuksuz yargılanması veya hapse girmesi başkanlık yarışına girmesine engel değil. Anayasada başkan olma koşulları arasında temiz sicil mecburiyeti yok. Bu durumda legal olarak Trump'ın kampanya yürütmesi ve teorik olarak ülkeyi yönetmesinin dahi önünde engel yok. Büyük suç işlemenin cezası normalde oldukça büyük. Zira sicilinde ağır suç olanlar devlet memuru olamıyor. Ancak bu seçilmişler için geçerli değil. Daha önce sicilinde suç olan insanların siyasi mevki yarışına girdikleri de vaki.
Legal olarak bir engel olmaması siyasi olarak bu durumun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Trump'ın fiziki olarak hapse girmesinin teoride mümkün ama siyasi olarak çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemek gerekiyor. Trump kendisine karşı yürütülen bu hukuki süreçleri siyasi propaganda aracı olarak kullanacaktır. İki hafta önce taraftarlarına tutuklanabileceğini söyleyen ve gelip protesto etmeleri çağrısında bulunan Trump'ın gönüllü teslim olsa da buradan büyük bir mağduriyet çıkarmaya ve kamuoyunu arkasına almaya çalışacağı kesin.
Cumhuriyetçi Parti'nin ağır topları şimdiden Trump'a karşı davanın bir cadı avı ve siyasi amaçlı bir operasyon olduğu konusunda açıklamalar yaptı. Bu dava, Trump'ı partinin adaylık yarışında mevcut düzen tarafından mağduriyete uğratılan bir figür olarak avantajlı kılabilir. Cumhuriyetçiler, davanın dayandığı suçun kategorisi "kabahat" düzeyinde olduğu ve eski Başkan söz konusu olduğu için Trump'ı daha rahat savunabiliyor. Ancak süreç ilerledikçe ve diğer soruşturmalardan büyük suç içeren iddianameler çıkarsa Trump'a destek zayıflayabilir.
Birçok Cumhuriyetçi'nin, Trump'ı destekleyen tabana ihtiyacı var. O nedenle şu aşamada Trump'a sahip çıkmaya çalıştıkları söylenebilir. Bu tabanın sokaklara dökülüp karışıklık yaratma ihtimali de bulunduğu için Trump'ın hapse girmesi huzur ve güvenliği tehdit edebilir. Bu yüzden Trump'ın cezası kesinleşirse ertelenmesi büyük ihtimal. Zira ABD, eski Başkanını hapse atmak istemeyecektir.
BU DURUM ABD SİYASETİNİ NASIL ETKİLER?
Eski Başkan Trump bu davanın açılmasından önce bile Amerikan tarihine ilklerin başkanı olarak geçmişti. İktidarda olduğu sürece bütün norm ve gelenekleri yıkarak sisteme savaş açan Trump, iki kez azil davası açılan ilk ve tek başkandı. Bu davayla ABD'nin önemli bir geleneği daha yıkılmış oldu. Eski iktidarlara karşı intikam duygusuyla hareket edilmesine karşı mevcut hassasiyet, Manhattan Savcılığı'nın açtığı davayla son buldu. Burada elbette kimsenin hukukun üzerinde olmadığı mesajı veriliyor ancak adeta bir tabu yıkılarak ileride eski başkanlara karşı siyasi amaçlı davalar açılabilmesinin de yolu açıldı.
Amerikan siyaseti uzun süredir bir kutuplaşma süreci yaşıyor. Trump'ın çıkışı büyük oranda beyaz ve sistemden dışlanmış kitlelerin tepkisinin bir sonucuydu. Bu kitlelerin aşırı uçtaki temsilcilerinin Trump'ı desteklemek adına neler yapabilecekleri 6 Ocak olaylarında görüldü. Kongre'yi işgal noktasına gelen bu grup, Amerikan siyasetindeki bölünmüşlüğün bir sonucu olarak öne çıkıyor. Trump'ın siyasi mağdur konumunda görülmesi bu bölünmüşlüğü daha da derinleştirecektir. Sistemin bu kitleleri bir şekilde aşırı uçlardan uzaklaştırıp merkeze doğru çekme gereğine karşın Trump gibi figürler bu kitlelerin tepkisini canlı tutacaktır.
Demokratların gitgide daha da sola kaymaları ve ilerlemeci politikalar izlenmesi için Biden'a baskı yapmaları Amerikan siyasetinde "orta yola" yakın grupların etkisinin azalmasına yol açıyor. Hem sağda hem de solda yaşanan aşırı kutuplaşma ve siyasi merkezin zayıflaması, uzlaşma kültürü üzerine kurulan iki partili sistemin de altını oyuyor. Her iki partinin desteği olmadan yasalar çıkarılamazken; ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya her konuda partilerin aşırı uçlarının kullandığı "gerilla taktikleri" sistemi kilitliyor. Amerikan siyasetinin en önemli açmazlarından biri haline gelen bu durum, içerde uzlaşı sağlanamadığı için dış politikada da etkinliği azalan bir Amerika profili koyuyor önümüze.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Başsavcılığı tarafından, hakkında bir kadına "sus payı" ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayarak, "Böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini asla düşünemezdim." dedi.
Trump, New York'taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida'daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, "Böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır." ifadelerini kullandı.
Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları "aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi" şeklinde tanımlayarak, "Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir." diye konuştu.
Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia'da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida'da malikanesindeki "gizli belgeler" soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.
Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, "ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi." diye konuştu.
BIDEN'İN OĞLU HUNTER BIDEN'İN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI OLAYINA DEĞİNDİ
Biden'in oğlu Hunter Biden'in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı." dedi.
Trump, yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında, "Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz." diyerek Amerika'yı yeniden büyük yapacakları vaadinde bulundu.
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.
Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.
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