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Japonya'dan "NATO" adımı! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Japonya’dan NATO adımı! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu.

Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.

Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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