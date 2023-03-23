Bu fotoğraflar ABD'yi salladı! Donald Trump tutuklanacak mı?
ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Trump ile ilgili karar açıklanmadan sosyal medyaya düşen fotoğraflar büyük ses getirdi. Yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflarda Trump'ın polislerden kaçtığı görülüyor.
ABD eski Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usülsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.
Trump hakkında iddianemeye onay verilirse, eski başkan gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilecek. Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından "Salı günü tutuklanacağım" demişti ama karar açıklanmadı.
Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.
Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor.
Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.
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