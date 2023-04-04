Stoltenberg 'bugün tarihi bir gün' diyerek duyurdu: Finlandiya bugün NATO'nun 31. üyesi olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı. Stoltenberg, “Bugün tarihi bir gün. Çünkü birkaç saat içinde Finlandiya'yı İttifakımızın otuz birinci üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak” dedi.
Genel Sekreter Stoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada "Bugün tarihi bir gün. Çünkü birkaç saat içinde Finlandiya'yı İttifakımızın otuz birinci üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü yapacak. Ve tam da bugün, 1949'da, Washington Antlaşması, NATO'nun kuruluş Antlaşması, Washington'da imzalandı. Yıldönümümüzü kutlamak için Finlandiya'nın İttifak'ın tam üyesi olmasından daha iyi bir yol düşünemiyorum" dedi.
Stoltenberg, bugün NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşüleceğini vurgulayarak Ukrayna'ya yardım ve destek için daha uzun vadeli program geliştirileceğini ifade etti. Genel Sekreter ayrıca yarınki toplantı gündemiyle ilgili "Terörle mücadele de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan kaynaklananlarla birlikte çok çeşitli güvenlik sorunlarını ele alacağız" açıklamasını yaptı.
NATO Dışişleri Bakanları toplantısının bugünkü programında Finlandiya'nın NATO'ya katılım seremonisinin düzenlenmesi bekleniyor.
NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
NATO'ya üyelik süreci, NATO Sekretaryası ile aday ülkenin makamları arasında mevzuat altyapısı ile personel, hukuki süreç gibi konularda hazırlık/uyumlaştırma toplantıları yapılarak başlıyor. İlgili ülkenin katılım talebini, NATO Genel Sekreteri'ne resmen bildirmesi ve müttefiklerin katılım müzakere sürecinin başlatılması yolunda karar almasıyla süreç devam ediyor. Müzakerelerin başlamasıyla katılacak ülkenin 'katılım protokol taslaklarının' NATO Konseyinde onaylanmasını takiben 'Katılım Protokolünün' her bir Müttefik ülke tarafından imzalanma süreci başlıyor.
Her Müttefikin ulusal onay işlemlerini tamamlamasının ardından 'her Müttefik ülkenin onay belgesini 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı (depoziter) olan ABD'ye iletmesi' gerekmektedir. ABD tarafından aday ülkenin Katılım Protokolünün yürürlüğe giriş tarihi Müttefiklere ve NATO Genel Sekreterine bildirmesiyle Genel Sekreter tarafından aday ülke, Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya davet edilir. NATO'ya katılan ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair onay belgesi saklayıcı olarak ABD'ye iletilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...
- EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...
- KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? KYK burs miktarları zamlandı mı? YÖK Lisans, lisanüstü...
- Son dakika Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!
- Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Dilek, dua, ritüeller...
- KYK yurtları açıldı mı son dakika? GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?
- TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...
- ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?
- TYP 2023 kadro müjdesi geldi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
- 14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü...