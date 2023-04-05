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Trump’tan ilk açıklama: ABD’de böyle bir şey yaşandığına inanamıyorum! 2024 seçimlerini manipüle etme girişimi

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Giriş: 05.04.2023 09:13
Hakkındaki 34 suç dosyası kapsamında yargı önüne çıkarılan ABD eski Başkanı Trump, tarihi duruşmada tüm suçlamaları reddetti. Sessiz kalma hakkını kullanarak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan cumhuriyetçi lider, sessizliğini duruşma sonrası döndüğü Florida'da bozdu. Yaşananları "Seçim manipülasyonu" olarak değerlendiren Trump, "Amerika'da böyle bir şey yaşandığına inanamıyorum" dedi.
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