Donald Trump tutuklanacak mı? New York'ta alarm! ABD'liler sokağa döküldü

Son dakika haberine göre ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanabileceğini iddia etmesinin ardından New York'ta alınan güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Trump'ın destekçileri de sokağa dökülürken, birçok bölgede eylemler düzenlendi.