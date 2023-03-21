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Donald Trump tutuklanacak mı? New York'ta alarm! ABD'liler sokağa döküldü

Son dakika haberine göre ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanabileceğini iddia etmesinin ardından New York'ta alınan güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Trump'ın destekçileri de sokağa dökülürken, birçok bölgede eylemler düzenlendi.

AA
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 22:15
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Donald Trump tutuklanacak mı? New York’ta alarm! ABD’liler sokağa döküldü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında tutuklanabileceğini iddia etmesi üzerine, New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

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Donald Trump tutuklanacak mı? New York’ta alarm! ABD’liler sokağa döküldü

"SALI GÜNÜ TUTUKLANABİLİRİM" İDDİASI
Trump'ın, kendisine ait sosyal medya sitesi Truth Social'dan "Salı günü tutuklanabilirim." şeklindeki açıklaması ve destek çağrısı üzerine New York Polisi, Trump'a ait binalar ve eski avukatı Michael Cohen'in ifade verdiği mahkeme etrafında güvenlik önlemlerini artırdı.

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Donald Trump tutuklanacak mı? New York’ta alarm! ABD’liler sokağa döküldü

NEW YORK'TA GÜVENLİK ÖNLEMİ
Eski Başkan'ın, porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanma ihtimali üzerine New York sokakları hareketlenirken, polis, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower ile soruşturmayı yürüten Bölge Savcılığı Ofisi etrafını bariyerlerle çevirdi. Ayrıca yol kenarlarına güvenlik kamyonlarının park ettiği görüldü.

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Donald Trump tutuklanacak mı? New York’ta alarm! ABD’liler sokağa döküldü

Sosyal medyadan organize olan Trump taraftarlarının küçük gruplar halinde, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi etrafında dolaştığı gözlendi.

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Donald Trump tutuklanacak mı? New York’ta alarm! ABD’liler sokağa döküldü

Eski Başkan Trump, Bragg'in soruşturmasıyla ilgili olarak salı günü tutuklanabileceğini belirterek, bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.